Paris (AFP). Un homme agresse des policiers aux cris d'Allahou Akbar avant d'être abattu

Un homme d'une vingtaine d'années a agressé des policiers avec un couteau en criant "Allahou Akbar", au commissariat de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), avant d'être abattu, et le parquet antiterroriste s'est aussitôt saisi de l'enquête. Vers 14H00, un homme armé d'un couteau s'est présenté au commissariat et a blessé au visage un policier qui se trouvait à l'accueil, ainsi que deux autres, a-t-on appris de source proche de l'enquête. L'agresseur, un Français né au Burundi en 1994 connu des services de police pour des faits de droit commun, "a crié +Allahou Akbar+ (Dieu est grand, en arabe NDLR) du moment où il est entré jusqu'à son dernier souffle", a-t-on affirmé à l'AFP de source proche de l'enquête. Il n'était pas fiché par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), selon cette source. En revanche, son frère est connu des services pour ses positions radicales et a un temps envisagé de partir en Syrie avant de renoncer, a-t-elle ajouté. L'homme a ensuite été "abattu" par "des policiers présents, qui ont fait usage de leur arme administrative", a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête, a-t-on appris auprès d'une source judiciaire. L'enquête a été ouverte des chefs de tentative d'assassinat et d'association de malfaiteurs, le tout en lien avec une entreprise terroriste. Elle a été confiée à la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire, à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et à la Direction interrégionale de la PJ d'Orléans. "L'enquête s'oriente vers un attentat contre les forces de l'ordre motivé par l'islamisme radical", a affirmé une source proche du dossier. Selon une source proche de l'enquête, "cela ressemble au mode d'action préconisé par le groupe Etat islamique", actif en Syrie et en Irak "de s'en prendre ainsi aux forces de l'ordre". Les pronostics vitaux des trois policiers blessés ne sont plus engagés, a précisé à l'AFP le procureur de la République de Tours Jean-Luc Beck, estimant que "tous les éléments de la légitime défense" étaient réunis. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a condamné "l'agression brutale" et a salué "le sang-froid et le professionnalisme des policiers présents". Il était attendu sur place en fin d'après-midi, accompagné du directeur général de la Police nationale.

