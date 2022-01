Paris (AFP). Ligue 1: Lens termine l'année avec du positif

Lens a terminé l'année civile sur une note positive grâce à son succès 2-0 contre Nice, qui lui permet de sortir de la zone de relégation, à Amiens en match d'ouverture de la 19e journée de Ligue 1. Avec cette cinquième victoire de la saison, les Lensois remontent provisoirement à la 16e place (19 pts) et concluent en beauté une semaine positive pour le club: mardi la DNCG avait levé l'interdiction de recrutement que subissait Lens depuis le début de saison à cause des déboires financiers de son actionnaire azerbaïdjanais Hafiz Mammadov. Les Nordistes doivent leur victoire à un but du gauche de Cyprien, sur un bon service en retrait de Nomenjanahary (38e), puis à un exploit de Coulibaly qui doublait la marque du pied droit, après s'être défait de l'ensemble de la défense à lui tout seul (86e). Les Niçois, trop apathiques en seconde période, restent englués dans le milieu du tableau, 11e, à 3 petits points seulement de la zone rouge. Résultats de la 19e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Lens - Nice 2 - 0 samedi (17h00) Paris SG - Montpellier (20h00) Rennes - Reims Toulouse - Guingamp Caen - Bastia Lorient - Nantes Metz - Monaco dimanche (14h00) Marseille - Lille (17h00) Saint-Etienne - Evian/Thonon

