Toulouse (AFP). Étudiant poignardé à Toulouse: condamnation à la perpétuité

La cour d'assises de la Haute-Garonne a condamné vendredi à la réclusion à perpétuité l'un des accusés de la mort de l'étudiant Jérémy Roze, poignardé en février 2011 à Toulouse, et un autre à vingt ans de prison. Hicham Ouakki, 22 ans, a été reconnu coupable d'avoir porté le coup de couteau mortel et a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Driss Arab, 24 ans, reconnu coupable d'avoir participé à la tentative de vol malgré ses dénégations, a écopé de 20 années d'emprisonnement. Ces peines sont plus lourdes que celles requises par l'avocat général.

