Strasbourg (AFP). Le maire FN de Hayange Fabien Engelmann déclaré inéligible pour un an

Le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré vendredi le maire FN de Hayange (Moselle), Fabien Engelmann, inéligible pour un an à la suite d'un "manquement d'une particulière gravité" dans ses comptes de campagne. Cette décision ne contraindra pas l'élu frontiste de 35 ans à la démission dans l'immédiat, Fabien Engelmann ayant encore la possibilité de faire appel de cette décision. Le tribunal a estimé que c'était "à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait rejeté le compte de campagne de M. Engelmann", en octobre. Le tribunal a également jugé qu'il avait "commis un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales". "Il l'a ainsi déclaré inéligible pour une durée d'un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Hayange à compter de la date à laquelle son jugement revêtira un caractère définitif", c'est-à-dire une fois épuisées toutes les voies de recours. Fabien Engelmann, 35 ans, ancien syndicaliste CGT rallié au Front national, avait fini en mars en tête du second tour des élections municipales avec 34,7% des suffrages devant le maire socialiste sortant, Philippe David, à l'issue d'une quadrangulaire. A l'audience de mardi, la rapporteure publique Guénaëlle Haudier avait notamment relevé une anomalie relative à 1.575 euros de frais de création et d'impression de tracts électoraux, que le candidat aurait omis d'intégrer à ses comptes de campagne, dont le total déclaré s'élevait à quelque 12.000 euros. La somme aurait été avancée par une colistière, son ex-première adjointe Marie Da Silva aujourd'hui entrée en dissidence. Fabien Engelmann avait plaidé qu'il s'agissait d'une "erreur technique" et non d'une "fraude" comme l'en accuse Mme Da Silva.

