Neige: Vos conditions en temps réel

En raison de l’augmentation des précipitations de neige dans le secteur de lA84, la circulation des poids lourds de plus de 7.5 tonnes est interdite sur l’A84 et la RN175 dans la Manche et le Calvados dans les deux sens (de l’échangeur N°34 – Avranches Sud – à l’échangeur N°9 – Périphérique de Caen).

Cette interdiction de circulation ne s’applique pas aux véhicules et engins de secours et d’intervention et de livraison de produits nécessaires au traitement des chaussées. Les échangeurs 37 et 38 (Villedieu-Les-Poëles) sont fermés à l’entrée à tous les véhicules entre le jeudi 2 décembre 2010 à 21h00 et le vendredi 3 décembre à 6h00.

Par ailleurs, la circulation des véhicules poids lourds de plus de 7.5 tonnes est interdite sur le réseau routier du département de la Manche au nord de l’A84 à partir de jeudi 2 décembre 2010 à compter de 19h00 Une déviation est mise en place pour les véhicules poids lourds qui seront re-routés ainsi : Vers l’ouest à partir de Caen, par la RN158, l’A88 et l’A28 vers Alençon et Le Mans Vers Caen, à partir de Saint-Sauveur-des-Landes par la RN12 vers Mayenne et Alençon. Les poids lourds circulant de manière résiduelle sur l’A84, seront stockés par les forces de l’ordre sur les aires appropriées enattendant la réouveture.

L'INFO MINUTE:

Les axes secondaire du centre et d'une partie d'une sud Manche sont impraticables.

Pas de transports scolaire ce matin, ni dans la Manche, ni dans le Calvados.

Le réseau Manéo est à l'arrêt dans la Manche.

Le réseau Bus vert fonctionne de Manière partielle.

Le réseau Tusa à Saint Lô devrait être très perturbé ce matin.

Le réseau Zéphir Bus à Cherbourg fonctionne de manière partielle