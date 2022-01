François Hollande et le pape François ensemble au Mont-Saint-Michel

François Hollande, aimerait bénéficier un peu de l'aura planétaire de l'évêque de Rome. Alors que la France présidera la 21ème conférence climat en 2015, le président de la République rêve de cette image au sommet... du Mont-Saint-Michel.

Un contexte favorable

Le contexte peut servir le souhait de François Hollande. Pour la première fois dans l'histoire de l'Eglise, le pape François devrait adresser une lettre à tous les évêques (Encyclique) consacrée aux dangers des changements climatiques dans le courant du mois de janvier 2015. Il se murmure dans les immenses couloirs du Vatican que la France ne serait pas étrangère à cette démarche. L'ex star du petit écran, Nicolas Hulot, le conseiller climat de François Hollande, s'est rendu trois fois à Rome. Il y était encore mardi dernier...

L'Elysée fait pression

L'enjeu est stratégiquement important pour François Hollande. Le chef de l'Etat, dont la première moitié de quinquennat n'est pas brillante, veut faire de la conférence climat qui se tient à Paris en 2015 un événnement majeur à la portée mondiale.

Si le Vatican a confirmé un voyage officiel du pape en France prochainement. La date n'est pas confirmée. Celui-ci pourrait avoir lieu en août 2015 ou en août... 2016. C'est là que l'Elysée intervient. Pour François Hollande, le pape François doit venir en 2015 et doit parler du climat !

Reste à savoir si le pape François acceptera d'offrir cette belle image normande au président François... qui aimerait être sur la photo. Selon nos sources, les services de l'Elysée auraient conçu et proposé une formule Mont-Saint-Michel "tout compris" au Vatican. Ce travail discret et déterminé explique sans doute la sortie de Ségolène Royal, ministre de l'écologie, il y a quelques jours au pied du Mont-Saint-Michel sur une venue possible du pape au chevet de l'archange.