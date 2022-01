Mine d'or TV

Avec l'avent, france télévisions a décidé d'innover et vous propose un calendrier pas comme les autres. Appelé « cadeau et confidences », il vous propose de regarder une vidéo où les animateurs de france télévisions répondent à quelques questions puis vous pouvez ensuite tenter votre chance et peut-être remporter l'un des cadeaux mis en jeu. Pour l'inaguration hier, on a pu voir Tex et Sébastien Follin... qui essayait l'humour. RDV sur le site cadeaux-et-confidences.leclubfrancetelevisions.fr



Fran Deshner, la fameuse nounou d'enfer, revient à la télé!

Elle sera scénariste, co-productrice et actrice principale de ce projet intitulé Happily Divorced. Elle y raconte son divorce après 21 ans de vie commune avec son mari, qui lui a annoncé qu'il était devenu gay! Une histoire vraie. On la suivra toujours sur le ton de l'humour lors de ses rendez-vous galants et le retour de ses ex-envahissants.

Enfin on termine par un extrait de 90min d'enquêtes sur TMC. Un des sujets développés était sur les motards policiers. Et on peut dire que leur vie ne doit pas être facile tous les jours: écoutez cette scène filmée à Paris, après l'arrêt d'un motard dangereux dans la ville:

