Hôpital Charles Nicolle : une transformation à 150 millions d'euros

Un projet "essentiel pour l'établissement et pour la santé des Hauts-Normands : pour améliorer la qualité de l'accueil des patients, la sécurité des soins et la qualité de travail des équipes soignantes". Voilà ainsi résumé par Valérie Fourneyron, ancienne présidente du Conseil de Surveillance de l'hôpital, le projet du nouvel hôpital Charles Nicolle.

Un nouveau bâtiment

"Nous voulons regrouper la chirurgie et la chirurgie ambulatoire dans un nouveau bâtiment", explique Jacques Meyohas, directeur général par intérim du CHU de Rouen. Ainsi, le CHU passerait de 11 sites hébergeant de la chirurgie à seulement quatre sites. Le site mettra deux ans à être construit et coûtera environ 50 millions d'euros.

La surélévation du bâtiment principal

Le bâtiment principal va voir sa capacité d'accueil augmenter. "Deux étages supplémentaires vont être construits pour les soins critiques, lits de réanimation et lits de surveillance continue", développe Patrick Barolucci, directeur des travaux. Pour Jacques Meyohas, "il faut mieux répondre aux besoins en soins critiques". Résultat, 20 lits supplémentaires vont être affectés à ces soins. Cette étape coûtera également 50 millions d'environ et durera environ 2 ans.

Restructuration du bâtiment Félix Dévé

Troisième et dernière grande étape visant à concevoir le nouvel hôpital Charles Nicolle, et d'un coût équivalent aux deux opérations précédentes, la restructuration du bâtiment Félix Dévé. Le bâtiment ainsi redimensionné accueillera des lits d'hospitalisation supplémentaires. Ainsi, toutes les capacités de court séjour du site de Bois-Guillaume seront rapatriées à Charles Nicolle.

Et aussi...

Le site de Bois-Guillaume, qui accueillait jusque là des courts séjours, change légèrement de vocation : "Il accueillera les patients dans toute la période post-critique avec un plateau de rééducatioon-réadaptation", résume Danièle Deshedin présidente de la Commission Médicale d'Etablissement. Pour la dirigeante, tous ces travaux ont pour but "d'éviter de balader le patient d'un site à l'autre ou qu'il ne se perde dans les différents étages" des différents sites.

Agenda et coût

Les travaux doivent commencer en 2016 et se terminer en 2022. L'opération coûte environ 150 millions d'euros. 60 % viennent d'aides (par exemple 20 millions du ministère de la santé) et d'emprunts et 40 % d'autofinancement de l'hôpital.

Le CHU de Rouen en chiffres

10 000 : le nombre de salariés (un peu plus en réalité) employés par le CHU, premier employeur public de la région.

2450 : le nombre de lits dont 1250 à Charles Nicolle.

5e : sur 22, la position du CHU de Rouen en termes de recherche. En taille, il se positionne à la 11e place.