Neige : Journée Blanche sur la Manche.

- Côte ouest : très difficile

- Côte est : impossible

- Nord : très difficile

- Centre-Manche : très difficile

- Carentan : impossible

- Marais : impossible



Le maximum des moyens matériels est actuellement déployé et continuera de l’être toute la journée. 30 saleuses du conseil général sont à pied d’oeuvre ainsi que 30 machines d’entreprises privées. Le réseau prioritaire devrait être entièrement traité vers midi.



En revanche, sur le centre et sud-Manche, des averses de neige sont prévues dans l’après-midi. Les températures, quant à elles, devraient sensiblement baisser dans la nuit de jeudi à vendredi et des pluies verglaçantes sont annoncées. Les routes seront donc recouvertes d’une couche de neige gelée. La prudence est de mise.



De ce fait, il est recommandé de reporter vos déplacements sur tout le département ou bien de vous munir des équipements minimum (pneus neige). Le réseau Manéo scolaire et lignes régulières, lui, ne fonctionne pas aujourd’hui.

A 10h30, le département de la Manche est placé en vigilance orange en raison des chutes de neige aujourd'hui et la nuit prochaine.

La neige continue de tomber sur le nord-Cotentin, cette neige tient au sol jusqu'en bord de mer. Il y a 15 cm de neige en ville à Cherbourg, l'épaisseur de neige atteint 30 à 50 cm dans les terres. Sur le reste du département, il fait froid entre -2 et -4°C et les sols sont souvent enneigés.



JOURNEE DU JEUDI 2 : LA NEIGE RESTE D'ACTUALITE

La situation reste très hivernale. La couche de neige s'épaissit sur nord-Cotentin. Une fois de plus, c'est le Cotentin au nord d'une ligne Carentan-Lessay qui est le plus exposé aux chutes de neige aujourd'hui. Les chutes de neige souvent marquées vont durer une bonne partie de la journée. Il tombera de l'ordre de 10 à 15 cm supplémentaires. Les épaisseurs de neige restent moins importantes sur le reste du département mais la situation sur les routes est souvent difficile en raison de températures basses. En fin d'après-midi et soirée, la bande neigeuse se décale lentement vers le sud et affectent le St-Lois et le Coutançais. Les averses tendent à s'estomper pour le Cotentin. Le vent de nord à nord-est modéré ce matin se renforce à nouveau sur les côtes du Cotentin avec des pointes de 60 km/h cet après-midi rendant l'ambiance particulièrement glaciale. Les températures restent froides, de - 1 à 1 degrés, jusqu'à 2 ou 3 degrés sur le littoral du Cotentin exposées au vent.



NUIT DU JEUDI 2 AU VENDREDI 3 : ENCORE QUELQUES AVERSES DE NEIGE

Les averses de neige touchent surtout un axe Carentan-Coutances et déposent encore quelques centimètres au sol. Sur le reste du département, les averses de neige sont plus rares mais les sols restent enneigés. Les températures minimales vont de -1 à -5 degrés, voire moins sur les sols enneigés. Le vent de nord à nord-est modéré contribue à accentuer le froid. Les conditions de circulation restent donc partout délicates et la prudence est de mise.



VENDREDI 3 : LENTE AMELIORATION

C'est la dernière journée de l'épisode hivernal. Des averses de neiges touchent encore le matin sur la moitié sud du département puis des éclaircies se développent en journée et sont parfois belles par endroits. Les sols restent enneigés sur une grande partie du département. La fonte de la neige n'est vraiment sensible que sur le littoral exposé au vent marin. Le vent faiblit nettement de nord-ouest modéré en matinée, il s'oriente au sud-ouest l'après-midi. Les températures maximales ne dépassent guère 1 à 3 degrés. Toutefois, un début de radoucissement se fait sentir sur la côte ouest où les températures atteignent 5 ou 6 degrés.