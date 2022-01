Washington (AFP). Le rapprochement Etats-Unis-Cuba salué par le monde entier enthousiaste

Le monde entier accueillait avec enthousiasme jeudi le rapprochement "historique" entre les Etats-Unis et Cuba, annoncé de manière simultanée la veille à Washington et à La Havane par Barack Obama et Raul Castro. "Décision historique", "geste courageux": l'annonce du rétablissement des relations diplomatiques, après des décennies de tensions héritées de la guerre froide, a été saluée de Pékin à l'Amérique du Sud en passant par l'Europe, chacun disant l'espoir de voir Cuba sortir enfin de son isolement. Sur l'île, la joie et l'espoir étaient sur toutes les lèvres dans les rues de La Havane. "Notre vie à tous va changer", résumait Ernesto Pérez, un cuisinier cubain de 52 ans. Un peu plus tôt, les présidents américain et cubain venaient d'annoncer que leurs deux pays, qui ne se parlaient plus depuis plus d'un demi-siècle, allaient reprendre des relations. "Todos somos americanos" (Nous sommes tous américains), a lancé Barack Obama lors d'une allocution qui devrait marquer son passage à la Maison Blanche. "Il y a une histoire compliquée entre les Etats-Unis et Cuba () mais l'heure est venue d'entamer un nouveau chapitre", a-t-il ajouté, constatant sans détour l'échec d'un demi-siècle d'isolement du régime communiste. Au même moment, son homologue cubain Raul Castro confirmait cette percée historique, tout en soulignant que la question de l'embargo économique, imposé à Cuba par le président Kennedy en 1962, n'était pas résolue. M. Obama a demandé un débat, qui s'annonce déjà houleux, avec le Congrès américain sur la levée de cette mesure "inscrite dans la loi". En attendant cette étape suivante, l'heure était jeudi aux réjouissances et aux félicitations. - 'Début de la fin de la guerre froide' - Dans le sud de continent, les pays latino-américains, réunis pour le 47e sommet du Mercosur en Argentine, ont le "début de la fin de la guerre froide sur le continent américain" pour le ministre chilien des Affaires étrangères, "le rêve d'avoir un continent où règne la paix totale entre les nations" pour le président colombien, Juan Manuel Santos. Même le critique le plus acerbe de Washington, le président vénézuélien Nicolas Maduro, s'est joint à eux pour saluer cette "rectification historique". "Le geste d'Obama est courageux et nécessaire pour l'Histoire", a jugé M. Maduro, y voyant une "victoire de la morale", une "victoire de Fidel" Castro, une victoire "historique du peuple cubain". En Europe, le pape François, l'un des principaux artisans de ce rapprochement puisque le Vatican avait accueilli en octobre les délégations cubaine et américaine pour des pourparlers, a été le premier mercredi à saluer cette "décision historique". L'Union européenne, qui cherche elle-même à renouer des relations avec Cuba suspendues depuis 2003, a salué un "tournant historique". "Aujourd'hui, un nouveau mur commence à tomber", a estimé la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Et jeudi matin, Pékin "saluait la normalisation" des relations et appelait Washington à lever "le plus tôt possible" l'embargo. - L'embargo pas encore levé - Les seuls bémols sont venus des deux pays concernés. A Cuba, des représentants de la dissidence déploraient que Washington n'ait pas attendu pour cette annonce "un geste de La Havane sur les droits de l'Homme". Un peu plus tôt, à l'annonce de la libération de trois ressortissants cubains écroués aux Etats-Unis en échange d'un Américain détenu à Cuba, la blogueuse Yoani Sanchez avait titré : "le castrisme a gagné".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire