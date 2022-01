SORTIR EN REGION: jeudi 2 décembre

La tournée des Trans-musicales de Rennes fait étape au Cargö ce soir, à découvrir gratuitement ce soir les groupes « coup de coeur » des Trans.

La 31ème édition des Trans-musicales débute la semaine prochaine à Rennes avec de nombreux groupes normands engagés comme Mannaté, les Concretes Knives ou The Lanskies, toutes les infos sur lestrans.com.

La tournée des Trans qui s'arrêtera également dans la Manche, samedi au Normandy à St Lô.

Le Big Band Café à Hérouville St Clair reçoit les auditions des découvertes du printemps de Bourges ce soir à 20h, un concert gratuit, venez retirer vos invitations au BBC.

Dès demain et jusqu' à la fin du week-end c'est le salon de la gastronomie et du vin à la Cité de la Mer à Cherbourg.

A l'UGC Ciné-Cité Mondeville avant-première Ddemain soir du film «Bébé mode d'emploi » avec Katherine Heigl et Josh Duhamel, marraine et parrain d'une petite fille nommée Sophie, ils vont devoir cohabiter sous le même toit, organiser leur planning et s'occuper de ce bébé en mettant leur différent de côté. Avant-première ce vendredi à 20h à l'UGC Mondeville.

De l'autre côté de la Manche, participez dès le 26 décembre aux soldes d'hiver les plus attrayantes d'Europe, ou préparez vos congés de février en Angleterre avec notamment 3 vols par semaine sur la compagnie City Jet au départ de l'aéroport de Deauville.

Enfin remportez jusqu'à demain 16h votre sélection pour voir le concert de Shakira lundi soir à Paris-Bercy. Dès que vous entendez l'un des hits de Shakira composez le 0 892 23 73 38 pour décochez votre sélection pour le tirage au sort de demain à 16h15 et partez au concert de Shakira lundi à Paris avec la personne de votre choix au volant d'un véhicule Seat avec Seat Claude Fournis Automobile rue de Bequerel à Hérouville St Clair