NEIGE : les consignes des autorités

Grand Froid/Orange

Le grand froid peut mettre en danger les personnes fragilisées ou isolées, notamment les personnes âgées, handicapées, souffrant de maladies cardiovasculaires, respiratoires, endocriniennes ou certaines pathologies oculaires, les personnes souffrant de troubles mentaux ou du syndrome de Raynaud.

Veillez particulièrement aux enfants.

Les symptômes de l'hypothermie sont progressifs : chair de poule, frissons, engourdissement des extrémités sont des signaux d'alarme : en cas de persistance ils peuvent nécessiter une aide médicale.

Conseils de Comportement :

Neige-Verglas/Orange

Soyez très prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.

Renseignez-vous sur les conditions de circulation.

Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place.

Prévoyez un équipement minimum au cas où vous seriez obligés d'attendre plusieurs heures sur la route à bord de votre véhicule.

Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.N’utilisez pas pour vous chauffer : des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, les chauffages d’appoint à combustion en continu. Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence.

Evitez les expositions prolongées au froid et au vent , évitez les sorties le soir et lanuit.

Protégez-vous des courants d'air et des chocs thermiques brusques.

Habillez-vous chaudement, de plusieurs couches de vêtements, avec une couche extérieure imperméable au vent et à l'eau, couvrez-vous la tête et les mains ; ne gardez pas de vêtements humides.

De retour à l'intérieur, alimentez-vous convenablement et prenez une boisson chaude, pasde boisson alcoolisée.

Assurez une bonne ventilation des habitations, même brève, au moins une fois par jour ; vérifiez le bon fonctionnement des systèmes de chauffage, pièces humidifiées, non surchauffées.

Pour les personnes sensibles ou fragilisées : restez en contact avec votre médecin, évitez un isolement prolongé.

Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté, prévenez le « 115 ».

Pour en savoir plus, consultez les sites : http://www.sante.gouv.fr/ et http://www.invs.sante.fr/ sur les aspects sanitaires