METEO : la Manche, le Calvados et l'Orne en vigilance orange

La Manche est toujours en vigilance orange depuis 6 h00 ce matin, le Calvados et l'Orne sont placés en vigilance Orange pour la nuit et la matinée qui viennent.

La situation est qualifiée par Météo France de cette manière : "Épisode neigeux non exceptionnel mais suffisamment notable et durable pour engendrer des problèmes de circulation et perturber certaines activités économiques sur une bonne partie des départements".

Situation, décisions et prévisions complètes à 17h00 avec Thibault Deslandes: