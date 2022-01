Alençon : Festival Electro Léo, le rendez-vous musical de cette fin d'année

C'est la 4'ème édition du festival Electro Léo avec deux soirées concerts que l'on qualifiera d'envoûtantes. Vous savez, cette nuit qui vous emmène jusqu'au petit jour où nos précieuses oreilles en repartent avec tellement de souvenirs. Ce week-end à Alençon, ce sont deux pour le prix d'une !

Le Festival Electro Léo, c'est un festival qui ose ! Une programmation qui promeut la scène à la fois internationale et indépendante, la richesse des talents locaux. Un éveil aux musiques actuelles qui veut mélanger le public et le genre.

Rendez-vous dés ce vendredi 19 décembre au quartier Saint-Léonard (de 18h à 2H - gratuit) + Bayokos (de 01H à 06H - 10 €) La soirée se déroulera au cœur du quartier historique Saint-Léonard. Du nouveau cette année, Electro Léo propose une KERMESSE pour les petits et les grands !

Sameid 20 décembre, le Parc Anova d'Alençon, La soirée à ne pas manquer ! De la déco, du show, du gros son, des artistes, une grande capacité d’accueil, des navettes gratuites ! Avec une programmation qui vous restera éveillé jusqu'au petit matin :



Electric Rescue & The Driver, Roman Poncet, Oniris, Madame, Catch de dessinateurs à moustache, Joy Squander, The Noisy Freaks, MC2, Charles Fenckler, The Unik, Miss Chémar, Norbbo

Tarif : Entrée 15 € sur réservation, 18 € sur place. Navettes gratuites en bus, toutes les demi-heures, de la place de l’hôtel de ville.

Ecoutez Nicolas Viot, président du festival. Toutes les infos ici