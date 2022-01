Vitrines de Caen : "Miss France pour faire rayonner la ville"

COMMERCES

Comme bien souvent, les commerces de Caen se mobilisent à l'approche d'un événement qui fera date. "L'élection de Miss France, on ne reverra pas ça à Caen d'ici 20 ou 30 ans", martèle Eric Delaunay président des Vitrines de Caen. Conséquence bien heureuse pour le public, cette association organise depuis le 16 novembre dernier avec le soutien de plus de 150 commerçants, un grand jeu concours sans obligation d'achat. Deux places VIP pour le soir de l'élection sont à gagner. "Un tel événement est forcément bénéfique pour les commerces, dans la mesure où il va générer un flux important en ville le jour de l'élection", assure Eric Delaunay.

HOTELLERIE

Avec un tel événement, les hôtels caennais ressentent forcément un certain engouement. Il faut notamment loger les 400 techniciens de la production. L'hôtel qui sourit certainement le plus, c'est le Mercure du bassin Saint-Pierre qui loge les 33 miss et une partie du personnel encadrant. "A quelques jours de l'élection, hormis les personnes impliquées dans l'organisation de la soirée, nous ne notons pas une augmentation du nombre de réservations par rapport aux années précédentes à pareille époque", souligne Jean-Louis Hossin directeur de l'hôtel Holiday Inn à Caen.

RESTAURANT

Les restaurateurs du Vaugueux à Caen perçoivent de manières bien différentes l'impact de l'élection sur leur activité, même si tous reconnaissent que "c'est une bonne chose pour la ville". "Chaque fois qu'il y un grand événement au Zénith, nous ne ressentons pas forcément une fréquentation plus forte", souligne Jean-Jacques Cordier, gérant du Ptit'B. A quelques pas, Rodolphe Dupuis, le responsable de l'Avenue 21 qui a accueilli les Miss samedi 20 novembre, est plus optimiste : "cette opération est un bon coup de pub". Un restaurateur qui souhaite rester anonyme, a lui décidé de ne pas les accueillir, "déçu" après que le comité Miss France lui a demandé d'organiser un repas complet (entrée, plat, dessert et boisson) pour un tarif autour de 10 euros, "au prétexte que ça serait bon pour sa notoriété de les recevoir".

> Audio : Eric Delaunay, responsable des vitrines de Caen.