Saint-Lô : Marché des Producteurs de Pays

Ce Marché des Producteurs de Pays est un marché 100% fermier, artisanal et local. Vous y trouverez de nombreux produits salés et sucrés : terrines et soupes de poisson, huîtres, fromage, légumes, produits laitiers et cidricoles, biscuits, confitures mais aussi des décorations naturelles, des pots-pourris et des cosmétiques au lait d'ânesse.



Entrée libre - Ouvert à tous de 16h à 18h30 à la Maison de l'Agriculture de Saint-Lô.



Ecoutez, Stéphanie Barbier, chargée de mission tourisme et produits du terroir.

Marché local à Saint-Lô Impossible de lire le son.