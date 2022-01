La magie de Noël pour lutter contre les SMS au volant

Le film évoque un Noël en famille, presque ordinaire alors que, six mois plus tôt, le père de famille a tué un enfant de l'âge de son propre fils tandis qu'il écrivait un texto tout en conduisant. Pour le bien de sa femme et de ses proches, il va néanmoins tenter de préserver la magie de Noël. Ce court-métrage réunit entre autres Pio Marmaï ("La Délicatesse", "Un Heureux événement") et Caroline Ducey ("Romance", "La Californie").

"Il n’y a pas les gentils et les méchants, les violents et les non-violents, les chauffards et les non-chauffards, explique Mathieu Amalric. Par rapport à l’attention que demande le volant, nous sommes tous absolument égaux […] Se dire à la fin du film que ça pourrait arriver à chacun d’entre nous, personne n’est à l’abri de cette tragédie qui est un mot trop petit."

L’usage du smartphone au volant à de plus en plus tendance à se banaliser. Ainsi, 34% des automobilistes français avouent désormais se servir de leur téléphone portable tout en conduisant, selon une étude de la Prévention routière et de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes (ASFA)