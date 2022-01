Ramallah (Territoires palestiniens) (AFP). Les Palestiniens vont soumettre à l'ONU un texte sur l'occupation israélienne

Les Palestiniens soumettront mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU leur projet de résolution pour réclamer la fin de l'occupation israélienne, malgré l'assurance d'un veto américain, ont indiqué deux hauts responsables palestiniens à l'AFP. "Nous envoyons demain notre projet au Conseil de sécurité de l'ONU", a dit à l'AFP Nimr Hammad, conseiller du président palestinien Mahmoud Abbas. Un autre haut responsable palestinien a confirmé la décision palestinienne après une rencontre à Londres entre le négociateur en chef Saëb Erakat et le secrétaire d'Etat américain John Kerry qui ne s'est visiblement pas bien passée. Lors d'entretiens "très longs et très difficiles", les Palestiniens ont dit au chef de la diplomatie des Etats-Unis, principal allié d'Israël, qu'ils ne renonceraient pas à leur projet de résolution, a rapporté sous couvert de l'anonymat ce haut responsable proche des discussions. "Kerry a dit à la délégation palestinienne: nous emploierons notre veto", a-t-il dit. Si les Etats-Unis font usage de leur veto, les Palestiniens demanderont aussitôt leur adhésion à une série d'organisations et de conventions internationales, parmi lesquelles le Cour pénale internationale, a répondu M. Erakat à M. Kerry, selon ce responsable. Les Etats-Unis sont fermement opposés à ce que les Palestiniens rejoignent la Cour pénale internationale. Une telle adhésion leur permettrait de poursuivre Israël pour crimes de guerre.

