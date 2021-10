Tender forever correspond au nom de scène de Mélanie Valera. Elle distyle un son pop et folk coloré d'électro et non sans un brin de folie. Ses chansons à l'élégance parfaite, lui ont permis de signer avec un label américain. Samedi 6 mars, à 20h, au Théâtre des Cordes, à Caen.



