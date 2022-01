Portrait d'un artisan : Inspirés par Jules Verne, créés par Epsilon Vega

Parmi les exposants, on retrouve Sophie Jankowski, Epsilon Vega de son nom de créatrice. Pour la jeune femme, originaire d’Ézy-sur-Eure, c’est une première qui démarre plutôt bien. Depuis un an, Sophie Jankowski s’est lancée tête la première dans sa passion. “Je récupère des montres anciennes et des machines à écrire sur des brocantes, que je démonte et nettoie de fond en comble”.

Ensuite, le talent opère. Montres anciennes et machines à écrire deviennent bagues, sautoirs, broches ou encore boutons de manchettes. Son inspiration, Epsilon Vega la puise chez Jules Verne, mais pas que. “J’aime aussi Alice au pays des merveilles”, avoue-t-elle timidement.

Et ça se voit ! Des bijoux pastels au romantisme apparent ornent le chalet, tout près de l’Office de Tourisme. “Ce qui est bien, c’est que mes bijoux attirent tous les âges”. Et quoi de mieux que d’offrir de l’artisanal, fabriqué main, et normand de surcroît ?



Pratique. http://epsilon-vega.alittlemarket.com.