Sécher ou conduire, il faut choisir à l'Institut du Sacré-Coeur de Rouen

Tout élève passant son permis doit manquer l’école pour aller au code ou à sa leçon de conduite. Un dilemme pour les établissements scolaires : “Je ne voulais pas sanctionner leur absentéisme, c’est injuste et anti pédagogique, confie Pascal Vallet, directeur et coordinateur de l’établissement depuis 2010. J’ai donc contacté l’école de conduite CER pour leur proposer de dispenser leurs cours dans notre établissement”.

Unique en France

Depuis septembre, l’Institut du Sacré Cœur est devenu la première école en France qui fait passer le permis de conduire à ses élèves avec une réduction du prix de 25 % et une meilleure gestion de leur emploi du temps. “CER vient dispenser ses cours de code le mercredi après-midi. Pour la conduite, quand un étudiant a une heure de permanence, il appelle son moniteur qui vient le prendre devant l’établissement, et l’y dépose après sa leçon.” 38 élèves de 16 ans et plus participent. Une idée novatrice qui devrait bientôt faire tracer sa route dans d’autres écoles !