Téléthon : les coulisses du centre d'appels de Caen

Le numéro unique reste le même : le 36 37, d'où sont ensuite redirigés les appels. Cette année encore, 275 volontaires membres de 17 'Lions clubs' (soutien bénévole) de la région enregistreront les promesses de dons. Leur mobilisation demeure constante, on en comptait un peu plus de 260 présents en 2009. Et parmi eux cette année figure une surprise de taille : Miss France 2010 !

Malika Ménard a en effet accepté d'occuper un poste de télé-opérateur, ce samedi entre 12 h et 14 h. L'an dernier, le centre d'appels de Caen avait enregistré 7 800 promesses de dons, représentant 408 000 euros. Autre initiative, la cafétéria présente dans le centre d'appels reversera la totalité de ses bénéfices au Téléthon.