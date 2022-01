Paris (AFP). Ligue des champions: revanche et retrouvailles pour Paris et pour Monaco

Le Paris SG aura en 8e de finale de la Ligue des Champions une chance de prendre sa revanche face à Chelsea et à José Mourinho, que le sort a de nouveau placés sur sa route lundi, alors que Monaco affrontera Arsenal et son entraîneur Arsène Wenger, un ancien de la maison. L'heure de la revanche a sonné pour le PSG, peut-être un peu plus tôt que prévu. La saison dernière, c'est en effet un étage plus haut, en quart de finale, que les Blues avaient barré la route des Parisiens. Le PSG s'était pourtant imposé 3-1 au match aller au Parc des Princes, avec dans les dernières minutes un but extraordinaire de Javier Pastore qui avait fait trembler le stade de la Porte de Saint-Cloud. Mais au match retour à Stamford Bridge, les joueurs de Laurent Blanc n'avaient pas su gérer cet avantage et avaient reculé jusqu'à encaisser à la 87e minute un deuxième but, synonyme d'élimination et signé Demba Ba. La bonne nouvelle pour le PSG, la seule peut-être, c'est que le Sénégalais est parti. Mais Chelsea est plus fort cette saison, avec les renforts de Diego Costa, Cesc Fabregas, Loïc Rémy ou le retour de Didier Drogba. L'équipe de José Mourinho est en tête du championnat d'Angleterre, avec une seule défaite en 16 matches. Elle a aussi fini en tête et invaincue de son groupe de Ligue des Champions, certes très clément avec Schalke 04, le Sporting Portugal et Maribor. Le match sera par ailleurs particulier pour David Luiz, qui va retrouver très vite ses anciens coéquipiers londoniens. Le défenseur brésilien était en effet dans le camp d'en face, celui des vainqueurs, la saison dernière. Avant cette revanche, place aux petites phrases: "Chelsea est un bon tirage pour nous. Je suis très confiant", a ainsi déclaré le président parisien Nasser Al-Khelaïfi à l'AFP. - Le retour de Wenger - Il faut dire que ce week-end, avant même le tirage au sort, José Mourinho, l'air de ne pas y toucher, avait dit qu'un duel face à Paris ne lui déplairait pas. "Je pense que Paris serait une bonne chose. C?est un déplacement facile pour nous et pour les supporters. Ce serait pas mal, mais on ne peut pas décider du tirage au sort", avait-il dit. Pour Nasser Al-Khelaïfi, Paris a "beaucoup appris de l'expérience de l'année dernière". "Nous travaillerons afin de connaître un autre dénouement cette saison", a-t-il promis. Alors que le PSG est actuellement en difficulté, tomber à nouveau sur Chelsea ne peut pas être considéré comme un bon tirage. Mais en finissant deuxième de sa poule, le club de la capitale s'était rendu vulnérable. Et le Real Madrid, qui affrontera Schalke 04, ou le Bayern Munich, qui jouera contre le Shakhtar Donetsk, auraient été des adversaires encore plus redoutables. L'autre club français encore en lice, Monaco, a également hérité d'un tirage au sort intermédiaire avec Arsenal, peut-être plus abordable que la Juventus Turin ou Manchester City (qui affrontera Barcelone dans le choc de ces 8e de finale). L'ASM, premier de sa poule, a en outre l'avantage de recevoir au match retour. La double confrontation marquera les retrouvailles entre le club du Rocher et Arsène Wenger. Avant de devenir l'inamovible entraîneur des Gunners, l'Alsacien avait coaché Monaco pendant sept saisons, de 1987 à 1994. Il a notamment été champion avec l'ASM en 1988. "Wenger va être content après ce tirage au sort", a ainsi tweeté le milieu de terrain allemand d'Arsenal Mesut Ozil. "Arsenal est une grande équipe. Il y aura de l'émotion avec le retour d'Arsène Wenger à Monaco", a déclaré sur Eurosport le vice-président de Monaco Vadim Vasilyev. "Ce match, c'est France-Angleterre, c'est un choc. Arsenal, c'est une équipe très dangereuse, avec une grande expérience européenne. On va donner du bonheur à nos supporters", a-t-il ajouté. Les matches aller de ces 8e de finale se joueront les 17-18 et 24-25 février, les matches retour les 10-11 et 17-18 mars. La finale est programmée le 6 juin à Berlin.

