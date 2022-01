De Saint-Lô à Paris, opération séduction des agriculteurs de la Manche

Une dizaine de tracteurs ont envahi ce lundi 15 décembre la place Courtonne à Caen. Des membres de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs qui arrivent de Saint-Lô, feront étape demain à Evreux (27) puis à Paris afin de présenter cette agriculture, "le poumon économique de la Normandie". "Il s'agit d'une opération de contact avec nos concitoyens pour instaurer un bon terreau d'échange" explique Sébastien Amand, président de la FDSEA de la Manche. "On peut revendiquer avec des actions coups de poing comme on l'a vu ces dernières semaines, mais il faut aussi être compris avec des actions plus pacifiques":

Un retour du "consommer local"

Le savoir-faire des éleveurs, producteurs et des salariés de l'agro-alimentaire est mis en avant notamment via un marché des produits du terroir. "On y trouve des produits laitiers, des produits cidricoles, de la viande, des légumes, des produits issus de la pisciculture de Saint-Lô ou du port de Bayeux" explique Isabelle Lotin, elle-même productrice à Saint-Senier-Sous-Avranches :

Les circuits courts, directement du producteur au consommateur, sont de plus en plus privilégiés. "On remarque une tendance à un retour au "consommer local"" note Isabelle Lotin. "C'est important, nous expliquons comment nous fabriquons nos produits, en livrant pourquoi pas quelques recettes !"

Pratique. Marché du terroir, ce lundi 15 décembre à Caen place Courtonne, jusqu'à 15h