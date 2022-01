L'USOM a manqué de tonus contre Arras

Jamais dans le coup défensivement, les Mondevillaises ont d'abord tenu la cadence en trouvant parfaitement Valeriya Berezhynska sous le panier (23-22, 10'), mais elle ont pris l'eau dans les cinq dernières minutes du deuxième quart-temps (36-48, 20'). Malgré dix dernières minutes plutôt positives, elles n'ont jamais été en mesure d'inquiéter les Arrageoises. ' On n'a pas eu suffisamment d'énergie et de volonté pour défendre plus, déplore Hervé Coudray. On ne fait pas assez d'efforts et on n'est pas suffisamment rigoureux au rebond. Ce n'est pas normal .”

Mondeville devra afficher un visage plus combatif pour faire tomber Montpellier, dimanche 5 décembre. Ce sera probablement avec sa capitaine Aurélie Bonnan, dont le retour est attendu après trois semaines d'arrêt.



