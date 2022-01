Paris (AFP). Les réveillons, les cadeaux de Noël, quelle barbe!

Les cadeaux, les convenances, les réveillons interminables, ils détestent. Par conviction, parce qu'ils sont seuls ou parce que cela ravive des souvenirs douloureux, chacun d'eux a ses raisons pour dire "J'aime pas Noël!". "Les tensions familiales, la fête sur commande, les distances à parcourir pour se réunir. Tout ça m'ennuie", résume Estelle Marqué, 45 ans, pour qui Noël a rarement été agréable. "Plus jeune déjà, je voyais mon père prothésiste dentaire qui croulait sous le boulot en fin d'année. Les gens voulaient avoir un beau sourire pour les fêtes mais nous, du coup, on ne rigolait pas trop à la maison", plaisante cette Lilloise, mariée et mère de deux enfants. Ils sont nombreux ceux que l'obligation de festoyer à date fixe rebute, ou que la débauche de consommation éc?ure. Sans compter ceux qui disent ne pas aimer les fêtes parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de ne pas les fêter. "A l'âge adulte, la dimension magique de l'enfance a disparu, Noël est plutôt un temps de nostalgie où l'on prend conscience de l'aspect commercial, programmé de la fête, ce qui peut susciter un rejet", explique à l'AFP le psychiatre Samuel Lepastier, dont le nombre de consultations augmente à l'approche des fêtes. "On nous impose d'éprouver du bonheur pour les fêtes. Celui qui n'est pas heureux mesure alors beaucoup plus l'écart entre ce qu'il devrait être idéalement et ce qu'il est en réalité et souffre donc davantage", ajoute-t-il. Fête religieuse, qui marque pour les chrétiens la naissance de Jésus, Noël "est devenue universelle au lendemain de la Seconde Guerre mondiale", dit à l'AFP la sociologue Martyne Perrot, auteur en 2013 du livre "Le cadeau de Noël: histoire d'une invention" (Éditions Autrement). "Le Père Noël, équivalent du Santa Claus anglo-saxon, venait tout droit de nos libérateurs américains, comme les cigarettes blondes, le chewing gum et le Coca Cola", explique-t-elle. Mais le vieil homme à la hotte bien garnie apportera aussi avec lui son lot de critiques, parfois virulentes, sur une fête dévoyée de son sens originel par une société consumériste. L'une des plus spectaculaires fut l'immolation, le 23 décembre 1951, d'un mannequin à l'effigie du Père Noël sur le parvis de la cathédrale de Dijon, devant des centaines d'enfants. Décidée par les autorités ecclésiastiques pour protester contre la "paganisation" de Noël, cette exécution symbolique inspira à l'anthropologue Claude Lévi-Strauss un texte ("Le Père Noël supplicié") sur le sens de cette fête, ses origines antiques et païennes et les efforts "que nous consentons pour maintenir son prestige intact auprès des enfants". - "C'est Noël, tant pis!" - Si la fête s'est maintenue, voire renforcée au cours du XXe siècle, la contestation s'est, elle, diversifiée, laïciséeet modernisée. Sur internet, les forums et les blogs appelant à boycotter la fête se sont multipliés. Et avec eux les arguments, plus ou moins farfelus, pour zapper le réveillon: "Arrêter le massacre des oies, dindes et autres huîtres", "Marre de faire semblant à la remise des cadeaux", "Dire stop au chantage affectif des parents" Coïncidence ou reflet de l'époque, des théâtres parisiens mettent cette année à l'affiche des pièces aux titres brocardant joyeusement les fêtes comme "Noël revient tous les ans" ou "C'est Noël, tant pis!". "Les personnes qui ont une situation familiale compliquée, comme des belles-familles qui ne s'entendent pas, vivent Noël douloureusement", relève le docteur Lepastier. Autre cas de figure, selon le psychiatre, celui du rebelle invétéré qui n'éprouve le sentiment d'exister que lorsqu'il s'oppose au groupe. D'après une enquête de 2012, environ un tiers des Français aimerait partir en vacances à Noël "pour éviter les traditions, les repas sans fin en famille ou les kilos". Et 12% des Français considèrent cette fête comme "une corvée", selon un sondage CSA réalisé en novembre. Mais pour 81% des personnes interrogées par ce sondage, il évoque un rendez-vous familial, signe que Noël a la vie dure.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire