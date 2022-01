Le Concert du Nouvel An sera viennois !

Cette année, le Concert du Nouvel An renoue avec la grande tradition des Valses de Vienne. Le Zénith de Rouen se transformera pour cet après-midi culturel en "salon doré", dans la pure tradition viennoise. Valses, marches et polkas animeront ce moment musical. Les spectateurs retrouveront les incontournables partitions de Johann et Joseph Strauss ou encore de Robert Stolz. Le public découvrira également Walzerspiele, une création de Judith Bingham. Le tout dirigé par Kaspar Zehnder, chef d'orchestre suisse.

4 300 spectateurs

En 2014, le Concert du Nouvel An avait attiré 4 300 spectateurs. Un public éclectique, pas forcément similaire à celui de l'Opéra de Rouen. "Ce concert touche un public très nombreux et différent, nous accueillons chaque année plus de spectateurs. C'est désormais un événement qui s'inscrit dans les habitudes des Rouennais", se réjouit Frédéric Roels, directeur artistique et général de l'Opéra de Rouen.

De son côté, Frédéric Sanchez, président de la Crea, qui devient Métropole au 1er janvier 2015, se félicite de cette première manifestation organisée par la nouvelle Métropole et promet que "ce partenariat s'approfondira dans les années à venir".

Pratique. Dimanche 4 janvier à 16h au Zénith de Rouen. Tarifs : de 13 à 32€. Durée : 1h30 sans entracte. www.operaderouen.fr