Rouen Givré : Ouverture de la patinoire [video]

Pour la quatrième année consécutive, une dalle de glace épaisse de 5cm sur 400m2 accueillera près de 5000 personnes par semaine devant la mairie de Rouen.« C’est une volonté municipale d’installer cette patinoire sur la place de l’hôtel de ville, rappelle Didier Derand, responsable du service des sports de la ville de Rouen. L’accès est gratuit et les patins sont prêtés. Nous avons toutes les tailles : de 25 à 47 ».

Arrivée sur la glace

Les grilles s’ouvrent et les premiers patineurs arrivent. Ils reçoivent un dossard de couleur et des patins à leur taille, se changent, confient leurs chaussures et les voici sur la piste. Les jeunes enfants ont des sièges pour se tenir ou être promenés sur la glace. Pour les grands, des cônes sont à disposition qui leur offre un appui supplémentaire.

La patinoire est ouverte tous les jours jusqu’au 4 janvier inclus, de 14h à 19h, sauf les 24 et 31 décembre.