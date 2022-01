Paris (AFP). Rétrospective: les dix mots qui se sont imposés dans l'actualité en 2014

Néologisme, anglicisme, détournement de sens: voici les dix mots qui se sont glissés puis imposés dans l'actualité française en 2014. FRONDEURS Nés au printemps, dans le sillage de la débâcle des municipales, les socialistes critiques de la ligne économique du gouvernement n'ont pas choisi leur surnom, surgi dans les médias. Mais l'adjectif, inspiré par la révolte d'une partie de la noblesse contre le pouvoir monarchique pendant l'enfance de Louis XIV, a fait florès, jusqu'au sein du gouvernement Valls, à mesure que grandissait leur contestation d'une politique jugée trop favorable aux entreprises. Ce collectif hétérogène - une quarantaine de parlementaires allant de membres de l'aile gauche, à d'anciens strauss-kahniens en passant par des aubrystes- , renforcé ces derniers mois par les anciens ministres Benoît Hamon ou Aurélie Filippetti, n'a, pour l'instant, pas été jusqu'à la rupture et une mise en minorité du gouvernement. JIHADISTES Les Français forment le plus gros contingent occidental dans les rangs jihadistes: ils sont plus de mille à être partis ou à vouloir partir vers l'Irak ou la Syrie, contre une trentaine il y a deux ans. Des hommes, des femmes, des ruraux, des citadins, des convertis (21%), il n'y a pas de profil type et certains n'hésitent plus à apparaître à visage découvert dans des vidéos macabres. Pour tenter d'enrayer les départs, une loi autorise l'administration à confisquer le passeport de suspects. Mais le retour de certains jihadistes (déjà 120 à ce jour) inquiète à tous les niveaux. ZADISTES Le terme n'est pas encore entré dans le dictionnaire mais bel et bien dans le langage courant. Des militants venus d'horizons divers (écologistes, libertaires, etc) occupent le chantier du barrage de Sivens dans le Tarn qui devient, à l'instar de Notre-Dame-des-Landes, une "Zone à défendre" (ZAD - détournement du très officiel "Zone d'aménagement différé"). Souvent jeunes, les Zadistes rejettent toute étiquette politique et se font appeler Camille. GENRE Genre masculin, genre féminin. En 2014, le terme est sorti des manuels de grammaire, emporté dans une polémique sur l'éducation des enfants. Pour lutter contre les stéréotypes filles/garçons, le gouvernement avait lancé des "ABCD de l'égalité" à l'école. Mais des mouvements conservateurs, proches des opposants au mariage homosexuel et parfois de l'extrême droite, y ont vu une volonté de nier les différences sexuelles et sont partis en croisade contre cette prétendue "théorie du genre". Outre les ABCD, que le gouvernement a prudemment remplacé par un plan moins ambitieux, leur combat s'est attaqué à des livres ("Tous à poil"), des expositions (le "Zizi sexuel") ou des pièces de théâtre ("Oh boy"). DRONE Ils sont petits, légers, discrets, on peut en acheter pour quelques centaines d?euros et ils font désormais partie du paysage. Filmer un exploit sportif ou un événement en plein air, inspecter un champ ou des lignes à haute tension, les drones civils voient leurs usages amateurs et professionnels se multiplier à vue d?oeil. Non sans faire planer une ombre inquiétante lorsque des inconnus leur font survoler des centrales nucléaires, au nez et à la barbe des autorités. BYGMALION C'était une boîte spécialisée dans l'événementiel, chargée des meetings de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. C'est désormais le nom d'un scandale judiciaire qui embarrasse l'ex-chef de l'Etat après avoir déjà coûté son poste de patron de l'UMP à Jean-François Copé et valu des mises en examen à plusieurs cadres de la société et du parti de droite, soupçonnés d'avoir mis en place un système frauduleux pour masquer l'explosion des dépenses de la campagne présidentielle.

