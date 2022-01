Football: Défaite à domicile pour l'US Quevilly

La première mi-temps commence doucement et aucune des deux équipes ne parvient à se procurer des occasions hormis une demi-volée du capitaine Joris Colinet à 25 mètres que le gardien Romorantin parvient à détourner en corner (16e) puis sur une volée de Mathieu Géran bien stoppée par le gardien deux minutes plus tard. Les Quevillais se créent une dernière occasion dans cette première mi-temps sur une bonne passe en profondeur de Colinet pour Adama Sarr trop court et dégagée par le gardien. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 0-0.

Dès la reprise c’est Arnaud Archimbaud qui se créé la première occasion en tirant au dessus du but, puis, juste après ce sont les Romorantins qui ouvrent la marque sur une contre attaque à la 47e. Les adversaires du soir prennent peu à peu la main dans le match et tirent sur la barre à l’heure de jeu avant de doubler la mise à la 64e minute sur un exploit individuel.

Les jaunes et noirs tentent de pousser et parviennent à réduire le score suite à un cafouillage sur un corner que Joris Colinet parvient à envoyer au fond des filets (84e).

Suite à la victoire de Sedan contre Croix 3-2, les jaunes et noirs perdent du terrain au classement et se retrouvent à quatre points du leader Sedanais.

« On fait quand même une bonne première mi-temps, on mérite d’ouvrir le score, on rentre à peine des vestiaires on prend un but, c’est comme ça, on savait que ca n’allait pas être facile comme match » commentait le capitaine Joris Colinet après le match.

Du coté du coach Manu Da Costa, « On n’était pas dans un grand jour, c’était envisageable, on savait qu’on aurait des difficultés sur ce match la, on fait une première mi-temps correcte mais on a eu trop de défaillances individuelles aujourd’hui pour pouvoir prétendre à un résultat ».

Prochain match de nouveau à domicile contre la réserve du Paris-Saint-Germain samedi 20 décembre.