Marseille (AFP). Ligue 1: Monaco, dernier gros test à l'extérieur pour Marseille

Le leader marseillais, qui n'a plus gagné à l'extérieur depuis quatre matches, s'apprête à passer son dernier gros test de la mi-saison dimanche (21h00) pour la 18e journée de L1, face à des Monégasques en pleine confiance. Défaites à Lyon, puis Paris, élimination surprise à Rennes en Coupe de la Ligue, match nul inattendu sur le synthétique de Lorient malgré une avalanche d'occasions: à l'approche de la trêve hivernale, l'Olympique de Marseille s'est montré de moins en moins incisif en déplacement, et a lâché des points précieux dans la course aux premières places. Le trajet sera plus court pour rallier la Principauté, à l'occasion de l'avant-dernière journée de la phase aller du championnat de France. Pas sûr cependant qu'il soit plus aisé pour les hommes de Marcelo Bielsa, qui vont devoir réussir à bouger une solide équipe monégasque, 7e en championnat mais en pleine confiance après sa belle qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. "La qualification en Ligue des champions est importante pour la confiance", a consenti l'entraîneur monégasque, Leonardo Jardim vendredi, trois jours après la victoire de son équipe (2-0) face au Zenit Saint-Petersbourg. "Mais un match ne change pas tout. On doit encore travailler pour rendre Monaco meilleur." "Marseille est la meilleure équipe de Ligue 1 en ce moment", a encore analysé le tacticien portugais. "Elle joue avec beaucoup de qualité, de force physique et d'intensité. De plus, elle ne joue pas l'Europe et son groupe a très peu évolué par rapport à la saison dernière. C'est donc une équipe très difficile à jouer." Si Monaco, après un début de saison loupé, semble ragaillardi et reste sur une bonne dynamique de quatre victoires lors de ses cinq derniers matches (toutes compétitions confondues), l'état physique de ses joueurs reste l'une des principales interrogations. - Six forfaits - Alors que les Marseillais, visiblement empruntés dimanche dernier après leur victoire laborieuse contre Metz (3-1), ont eu une semaine pleine pour se reposer, et que Dimitri Payet ou Florian Thauvin notamment ont été ménagés à l'entraînement, les hommes de Jardim ont conquis leur qualification en Ligue des Champions mardi au prix de 90 minutes intenses, qui pourraient laisser quelques traces. Tandis que Marcelo Bielsa devrait disposer de l'intégralité de son groupe, Romain Alessandrini mis à part, son homologue portugais devra lui composer avec pas moins de six forfaits. Aux absences de Kurzawa, Kondogbia et Echiejile, sont en effet venues s'ajouter celles de Dimitar Berbatov et de Ricardo Carvalho, blessé à un mollet à l'entraînement. Enfin le jeune international espoir brésilien Wallace, qui a écopé de trois matches de suspension après son exclusion contre Lens, purgera son deuxième match. "On sait qu'ils ont quelques absents", a rappelé le meilleur buteur de l'OM, André-Pierre Gignac, tout en mettant en garde: "A chaque fois qu'une équipe joue dans la semaine, on se dit qu'ils vont être cramés, et au final ils font un match encore plus physique." "On espère que ça va jouer, qu'ils ont fêté ça On sait qu'ils reviennent fort, maintenant c'est à nous d'assurer notre statut de leader", a encore estimé l'attaquant marseillais. Le match à Louis-II permettra donc à Marseille de se jauger avant d'accueillir Lille au Vélodrome. Et aussi d'empocher trois des six points nécessaires pour s'assurer de passer Noël avec le costume du champion d'automne. Ce qui, sans être un objectif assumé par les Olympiens, ne peut pas faire de mal à la confiance.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire