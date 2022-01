Le Père Noël vous accueille à Rouen

Chacun leur tour, les enfants pénètrent dans le chalet. Les plus jeunes et les plus intimidés sont accompagnés de leurs parents qui les prennent par la main pour les conduire devant le célèbre personnage.

Puis les adultes immortalisent gratuitement la rencontre avec leurs appareils photo. Les enfants repartent émerveillés. Le Père Noël continuera de les rencontrer les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 19h jusqu’au 24 décembre.