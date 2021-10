Festival Danse d'Ailleurs mode d'emploi

La billetterie du festival est ouverte ! Il est possible de se procurer des places au théâtre de Caen, 135 boulevard Maréchal Leclerc, du mardi au samedi de 13h30 à 18h30 ou en téléphonant au 02 31 30 48 00. Tarifs de 6 à 10€, possibilité d'acheter un pass trois spectacles pour 18 € (sauf spectacles du théâtre). Six salles se répartissent les spectacles : le théâtre de Caen ; le Centre Chorégraphique National de Caen et le Centre Dramatique National, l'Esam et le Cargö et le Studio Hippocampe. Informations sur le site www. ccncbn.com.



