Les Camions interdits sur une partie de la RN13 et vigilance météo orange

Selon les informations de METEO FRANCE, des averses de neige faible ou de pluie et neige mêlées concernent actuellement le Cotentin. Les averses gagnent progressivement vers l'intérieur des terres au cours de la journée. Les températures attendues en journée sont faiblement positives sur la bordure littorale et voisines de 0 à –1° C dans l'intérieur.



Avec le léger redoux, les averses se feront sous forme de pluie et neige mêlées sur le littoral en journée. Dans l'intérieur des terres en revanche, elles donnent des chutes de neige dont les cumuls attendus avoisinent 2 à 5cm.

