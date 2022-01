Lyon (AFP). Ligue 1: l'OL dans le sillage de Fekir et Lacazette

Lyon, avec Nabil Fekir à la baguette et deux nouveaux buts d'Alexandre Lacazette, s'est imposé face à Caen (3-0), vendredi sur son terrain en match avancé de la 18e journée de Ligue 1, et conforte sa troisième place. Lacazette a ainsi porté son total de buts à quinze et renforce sa position en tête du classement des buteurs, alors que Yassine Benzia a marqué pour la deuxième fois en deux matches, après avoir inscrit le premier but lyonnais contre Evian/Thonon, dimanche à Annecy, où il avait déjà débuté la rencontre (3-2). Lyon, vainqueur de son neuvième match de la saison à Gerland (contre une défaite), s'impose pour la troisième fois consécutive après sa déroute dans le derby à Saint-Etienne, le 30 novembre (3-0). Lacazette a ouvert la marque dès la 7e minute en transformant un penalty accordé très généreusement pour une faute commise par Jean-Jacques Pierre sur Fekir, une nouvelle fois brillant meneur de jeu. Fekir a également été impliqué sur le deuxième but en tirant le corner joué de la gauche, dévié de la tête par Samuel Umtiti qui a permis à Lacazette, au deuxième poteau, de marquer en force (2-0, 57). Il a aussi contribué au troisième but de son équipe en glissant astucieusement le ballon à Benzia, titulaire pour la deuxième fois de la saison, et qui trouvait l'ouverture d'un tir du droit (3-0, 62). - Vercoutre repousse un penalty de Fekir - L'OL aurait pu l'emporter plus largement encore : une faute dans la surface de Nicolas Seube sur Benzia était oubliée par l'arbitre Bartolomeu Varela (32) et Rémy Vercoutre stoppait son premier penalty (sur onze) de la saison, tiré par Fekir et accordé pour une faute commise sur lui-même par Jordan Adeoti (76). Le gardien caennais, longtemps doublure à l'OL de Grégory Coupet puis de Hugo Lloris, a sauvé son équipe d'une déroute encore plus large en s'interposant sur un tir de Fekir (12), une tentative de Christophe Jallet (23) et une reprise de la tête de Maxime Gonalons (32). Après la mi-temps, alors que Benzia manquait le cadre malgré une position à bout portant à la suite d'un corner (51), Vercoutre intervenait encore sur un tir de Jordan Ferri (51) avant de détourner sur le poteau un bon coup franc joué par Rachid Ghezzal (79). De son côté, Caen, désormais lanterne rouge à la différence de buts par rapport à Bastia (-10 contre -9) et plus mauvaise défense du championnat (31 buts encaissés), qui avait pourtant adopté un dispositif ultra-défensif en 5-4-1, a été dangereux sur une reprise de Mathieu Duhamel après un centre de Bangaly Koïta (22), lequel poussait le gardien Anthony Lopes à la parade (35). Koïta manquait encore le cadre en seconde période après un centre délivré de l'aile droite par Seube (50).

