Circo Acquatico, un cocktail à l'eau

Avec des recours scéniques subtils, des costumes chatoyants et des décors dépaysants, la troupe transporte en quelques tableaux dans un univers étrange et sous-marin.



Des créatures surprenantes

Si les danseuses Tahitienne offre une belle introduction à ce spectacle, on ne tarde pas à découvrir des créatures plus surprenantes : poulpes, tortues et toute une faune d’animaux des mers dont les chorégraphies et les audaces acrobatiques surprendront.

Le plateau envahit par des bulles, des jets d’eau ou des rideaux d’eau est le lieu où se croise toutes les disciplines circassiennes compilées pour les bienfaits d’une seule et même narration. Par ce spectacle, le cirque innove sans renier sa première intention : offrir du rêve.



Pratique. Samedi 13 décembre à 14 h 15 et 20 h. Rendez-vous au Zénith de Rouen. Tarifs : de 15 à 24 €. www.webedia.fnacspectacles.com