Mer : le 196, nouveau numéro d'urgence

A l’occasion de sa visite au salon nautique de Paris, jeudi 11 décembre, Alain Vidalies, secrétaire d’État français chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, a annoncé la mise en place du nouveau numéro d’urgence en mer : le 196. Il permet de joindre gratuitement et directement, depuis le littoral, un centre de sauvetage en mer, comme le Cross Jobourg ou le Cross Gris-Nez, afin qu'il puisse localiser et identifier l'appelant tous les jours, 24h sur 24.

En mer, le numéro de VHF approprié reste le canal 16. Le 196 ne remplace pas le numéro d’urgence européen, le 112, mais il permet de joindre le Cross sans passer par les pompiers, comme c'était le cas jusqu'ici.

Par ailleurs, le Cross, en tant que service d’urgence, peut aussi solliciter les opérateurs de téléphonie pour localiser le téléphone portable d’une personne impliquée dans une situation de détresse en mer.