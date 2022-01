Paris (AFP). 46 ans après mai 68, Daniel Cohn-Bendit obtient son doctorat à Nanterre

Daniel Cohn-Bendit est brièvement redevenu jeudi "Dany le Rouge", lorsqu'il a revêtu une toge noire et écarlate, lors d'une cérémonie qui l'a vu devenir docteur honoris causa de l'université de Nanterre, dont il a été l'un des meneurs du mouvement étudiant en mai 1968. "C'est un peu paradoxal que le président de l'université de Nanterre entame l'éloge du plus célèbre et du plus important contestataire que notre université ait connu", a déclaré le président de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense, Jean-François Balaudé, qui a salué "un jeune homme insolent et espiègle à la personnalité charismatique". Meneur étudiant ayant participé à l'occupation de l'université de Nanterre puis à la Sorbonne à Paris, revenu clandestinement en France où il était devenu indésirable: Daniel Cohn-Bendit, juif allemand né en France, qui interpellait les ministres d'un ton gouailleur, est devenu le symbole de la génération 68. Il est aussi récompensé "pour la suite de son parcours lorsqu'il est devenu Dany le Vert, Dany l'Européen, jouant un rôle central dans l'émergence d'un mouvement vert européen influent", a souligné le président de l'université. Elu successivement eurodéputé des Verts en Allemagne et en France, Daniel Cohn-Bendit a été un pilier du Parlement européen pendant vingt ans, jusqu'aux élections de mai 2014, où il ne s'est pas représenté. Saluant ironiquement le "camarade président" qui lui conférait l'honneur du doctorat, Daniel Cohn-Bendit, 69 ans, passionné de football, a dédié son doctorat au footballeur brésilien engagé dans le combat pour la démocratie Socrates, mort en 2011, auquel il consacre un documentaire, et à Rémi Fraisse, victime en octobre d'une grenade offensive de la gendarmerie sur le barrage de Sivens dans le Tarn. "Je dédie mon doctorat à Socrates, qui a réalisé l'unité de la politique et du football et à Rémi Fraisse, jeune étudiant botaniste qui a perdu la vie parce qu'il croyait en l'environnement. J'espère que cela ne se reproduira plus", a dit l'ancien eurodéputé Vert, sous les applaudissements. - 'l'Europe, seule utopie qui vaille' - Militant libertaire et fédéraliste, Daniel Cohn-Bendit, qui a abandonné les perspectives révolutionnaires et ne cache pas ses sympathies pour le libéralisme, au grand dam de ses anciens amis, s'est livré à un plaidoyer pro-européen. "Je suis pour beaucoup considéré comme un traître, ma pensée d'aujourd'hui n'est plus celle de 68, ma situation sociale n'est plus celle de 68", a-t-il déclaré sans ambages. "L'Europe est la seule utopie qui vaille le coup aujourd'hui. Oui, l'Europe ne fonctionne pas, mais c'est quand même un rêve extraordinaire. Il faut avoir le courage d'avoir envie de quelque chose, pas seulement de dénigrer", a-t-il poursuivi. Daniel Cohn-Bendit, qui a pris la nationalité allemande pour ne pas avoir à faire son service militaire en France, a critiqué les récentes déclarations anti-allemandes de responsables et intellectuels de gauche. "Les élans anti-Boches de Mélenchon, Chevènement, Todd doivent être dénoncés comme d'inadmissibles bêtises nationalistes", a dit Daniel Cohn-Bendit. Visiblement très ému, il a ensuite rendu hommage à Pierre Grappin, doyen de la faculté de lettres de Nanterre en mai 1968, qui avait été traité de nazi par les étudiants révoltés. "En 68, il y a eu des choses admirables ici même, mais aussi des paroles qu'il faut regretter. Dans le feu de l'action, le doyen de l'époque, Pierre Grappin, ancien résistant, a été traité de nazi. Le traiter de nazi, c'était ne pas savoir ce qu'étaient les nazis", a-t-il affirmé, la voix tremblante. Daniel Cohn-Bendit a intégré en 2012 le conseil d'administration de l'université de Nanterre, en tant que personnalité extérieure. Il y avait été entarté en 1999 par des anarchistes pendant la campagne des européennes. Quatre autres personnes ont été honorées jeudi à Nanterre du titre de docteur honoris causa, dont la militante américaine des droits civiques Angela Davis et le doyen de la faculté des Lettres de Tunis-La Manouba Habib Kazdaghli.

