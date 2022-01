Château de Caen : une passerelle provisoire pour accéder au donjon

La passerelle provisoire, qui pèse 1,5 tonnes et mesure 14 mètres de long, donne un accès au donjon pour son entretien. À partir de janvier, différents travaux auront lieux pour restaurer le site, en commençant par sa dévégétalisation. "Elle permettra une bonne lisibilité de la zone, il sera plus facile d’observer les ruines depuis la plateforme d’observation située sur le rempart nord-ouest", souligne Carole Vilpoux, responsable de la direction des bâtiments et des monuments historiques à la ville de Caen.

En effet, la passerelle ne donnera un accès qu’aux entreprises et agents d’entretiens de la Ville venant travailler sur les lieux, le public n’étant pas autorisé à y accéder pour des raisons de sécurité et de préservation du site.