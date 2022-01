Cafards à la Pierre Heuzé : Antoine Casini met Caen Habitat en cause

Le problème n'est pas nouveau, mais semble connaître une recrudescence importante ces derniers mois : dans le quartier de la Pierre-Heuzé, au nord-est de Caen, des immeubles entiers sont colonisés par des cafards présents dans les sous-sols et remontant dans les gaines électriques. Alerté en juin dernier, le conseiller général du secteur, Antoine Casini, s'est fait fort de relayer les préoccupations des riverains, et met aujourd'hui en cause le bailleur Caen Habitat.

"Ce sont les structures des immeubles qui sont concernés. Je demande un calendrier précis d'éradication des cafards. Que la présidente de Caen Habitat, Sylvie Morin-Mouchenotte, prenne ses responsabilités", explique ainsi l'élu. Pourquoi elle ? "Ca n'est pas un problème de technicien, mais bien un sujet politique", défend-t-il.

Difficile de décompter les appartements touchés par le fléau, mais le comité de vigilance mis en place avance une part d'environ 10% des logements du quartier. "Certains habitants subissent ponctuellement l'arrivée de cafards, parfois depuis plus d'une dizaine d'années. Mais beaucoup ont honte d'inviter des amis chez eux : ils se sentent abaondonnés et ne se révoltent même plus", relève Antoine Casini. "Plus on tardera à mettre les moyens, plus ce sera difficile à arrêter. Caen Habitat ne mesure ni la gravité, ni l'urgence de la situation."