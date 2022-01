Grenoble (AFP). Rixe mortelle d'Echirolles: douze personnes renvoyées aux assises

La cour d'appel de Grenoble a décidé jeudi de renvoyer douze suspects devant les assises pour le meurtre de Kevin et Sofiane en 2012 à Échirolles (Isère), a-t-on appris auprès des avocats. Un homme de 21 ans, renvoyé aux assises par la juge d'instruction chargée de l'enquête, bénéficie finalement d'un non lieu dans cette affaire. "C'est un soulagement", a réagi Me Julien Durand, avocat du jeune homme. Son client a fait "six mois de détention provisoire, a passé plusieurs mois à se ronger les ongles, pour qu?enfin la cour d'appel se rende compte qu'on ne pouvait pas lui reprocher quoi que ce soit dans ce dossier", a-t-il ajouté. Son client a reconnu avoir été présent sur le lieu de la rixe mortelle mais "personne ne le met en cause" comme ayant porté des coups, a ajouté Me Durand. Trois autres personnes, dont un témoin assisté et deux mis en examen, s'étaient déjà vu accorder un non-lieu par la juge d'instruction. Pour le reste, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel a conservé la qualification de meurtre, contestée par plusieurs avocats, qui souhaitaient une requalification des faits en "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner". "La vérité judiciaire va être très différente de la vérité historique", a regretté Me Joëlle Vernay, avocate de deux accusés. Plusieurs avocats ont d'ores et déjà annoncé leur intention de faire appel. Âgés aujourd'hui de 18 à 23 ans, les 12 suspects visés par ce renvoi sont pour la plupart issus du quartier voisin de la Villeneuve, à Grenoble, théâtre d'émeutes en 2010. Le 28 septembre 2012, Kevin et Sofiane avaient été assaillis dans le parc d'un quartier d?Échirolles par une bande de jeunes d'une cité voisine à la suite d'un différend. Armés de couteaux, d'un pistolet à grenaille, d'une bouteille de vodka et d'un marteau, les agresseurs avaient procédé au lynchage des deux victimes. Kevin, étudiant en master, avait reçu huit coups de couteau, dont un mortel au poumon. Sofiane, éducateur, avait lui été poignardé une trentaine de fois et frappé au crâne avec un marteau. Il était mort le lendemain de multiples hémorragies internes. L'affaire doit être jugée en 2015 devant la cour d'assises des mineurs.

