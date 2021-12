Découvrez le Plug-Foot à Rouen, le lundi 22 décembre

Du football, de la musique, de l'humour c'est le programme de votre lundi 22 décembre au Kindarena de Rouen.

Retrouvez par exemple, le normand Mathieu Bodmer, Souleymane Diawara, Giannelli Imbulla, Clement Chantome, Youssef El Arabi, Zoumana Camara, Thomas Hertaux, Valère Germain, Bernard Mendy, Lionel Mathis, Yia Traoré, Mamadou Niang...

De la musique avec Dj Goldfingers, Rim'K et AP du 113, Antoine Clamaran, le saxophoniste Fred Karato, le MC Derka et l'humoriste Malik Bentala et du freestyle basket et football avec le chamion du monde de la discipline.

Réservez vos places maintenant: PLUG FOOT GAME 2014 et tentez aussi votre chance tout la semaine prochaine dans LA TOUCHE GAGNANTE entre 17h et 19h avec Ilias.

Retrouvez toutes les infos sur Facebook Plug Foot Game