Suzon, 9 ans, vous fait revivre le quotidien de 1939

"Mon prénom, c'est Suzanne. Mais tout le monde m'appelle Suzon. Aujourd'hui, j'ai pas trop la tête à jouer : même si c'est encore les grandes vacances, tout le monde dit qu'il va y avoir la guerre..."

Ainsi débute le récit de la petite Suzon, 9 ans en 1939. A partir du 5 janvier, c'est à travers les mots de ce personnage fictif que le Mémorial de Caen va raconter sur Facebook le quotidien d'une jeune fille entre 1939 et 1945. D'ici fin juin et la fin de son "journal", elle aura traversé toute la guerre.

Le concept, développé une première fois par l'aventure de Louis Castel à l'occasion du 70e anniversaire du Débarquement, a fait des émules. 27 000 personnes l'avaient suivi. "Le personnage de Suzon n'est en revanche pas nouveau", témoigne Isabelle Bournier, la directrice culturelle du Mémorial : "Elle existe depuis plusieurs années en tant que support d'activités pédagogiques pour les enfants. Mais nous avons approfondi son caractère, et créé un univers autour d'elle."

Si le personnage est virtuel, le contexte, lui est rigoureusement exact. "On y aborde les grands thèmes de la guerre. Le regard d'une jeune fille nous permet d'aborder des sujets tels que la collaboration, les prisonniers de guerre, la Résistance ou la déportation. Le rôle du Mémorial n'est pas seulement de raconter une Histoire, mais d'apporter un contexte historique et de la faire comprendre, notamment aux enfants."

Deux posts seront ainsi ajoutés au portail chaque semaine, et des activités permettront aux scolaires ou aux familles d'approfondir les sujets. Le journal intime sera aussi couplé d'un autre site, plus historique et plus complet.