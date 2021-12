Assistez à l'étape du challenge de la Manche de pony games

Les pony games sont un sport équestre ou l'endurance physique et la cohésion d'équipe ne font qu'un. Il s'agit d'une discipline qui permet aussi de faire découvrir aux jeunes cavaliers l'équitation de façon ludique.

En France, la saison sportive début le plus souvent en septembre. Puis jusqu'en juin, les équipes concourent en moyenne une dizaine de fois afin de gagner leur qualification à l'Open de France (Championnat de France) qui dure une semaine, et se déroule au Parc Equestre Fédéral, à Lamotte-Beuvron (41).

Dans le cas des compétitions par équipes, jusqu'à huit équipes peuvent jouer simultanément. Une équipe est composée au maximum de cinq couples cavaliers/poneys dont quatre participent à chaque jeu. Il est cependant autorisé de ne présenter que quatre cavaliers et quatre poneys, ou bien quatre poneys et cinq cavaliers ou cinq poneys et quatre cavaliers.

L'idéal étant de venir découvrir par vous même comment s'articule une compétition en vous rendant à l'étape du challenge de la Manche de pony games au Complexe Hippique Les Pieux ce dimanche.

Nous avons demandé à la propriétaire du Complexe manchois, Marie-Pierre Tripey de nous donner quelques détails sur l'évènement.