Ramallah (Territoires palestiniens) (AFP). Cisjordanie: renforts militaires israéliens après la mort d'un Palestinien

L'armée israélienne a annoncé avoir déployé jeudi des renforts en Cisjordanie pour faire face à d'éventuelles manifestations au lendemain de la mort d'un haut responsable palestinien lors de heurts avec des soldats israéliens. "Il a été décidé de déployer jeudi en renfort deux bataillons de soldats et deux compagnies de garde-frontières en Cisjordanie", a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'armée. Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé mercredi que toutes les options étaient "ouvertes" à propos d'un éventuel gel de la coopération sécuritaire entre Israël et l'Autorité palestinienne pour répondre à la mort de Ziad Abou Eïn, 55 ans, chargé du dossier de la colonisation au sein de l'Autorité palestinienne. Emprisonné à de nombreuses reprises par Israël, M. Abou Zeïn est mort au cours d'une manifestation, près de Ramallah, qui se voulait pacifique contre la confiscation des terres palestiniennes au profit de la colonisation israélienne. Les manifestants ont été arrêtés par un barrage de soldats israéliens dont certains ont repoussé brutalement Ziad Abou Eïn en l'empoignant au col et à la gorge. Des images de la scène montrent une empoignade confuse et véhémente, et sur une vidéo on peut voir une bombe lacrymogène exploser au pied du responsable palestinien, qui semble ensuite respirer à grand peine. Quelque minutes après, il s'affaisse en se tenant la poitrine. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a envoyé un message via un de ses conseillers à M. Abbas, "soulignant la nécessité de calmer les choses et d'agir de façon responsable". "Nous avons exprimé nos regrets pour cette disparition. Mais au vu de toutes les vidéos, aucun soldat israélien n'a enfreint les procédures de routine utilisées lors de désordres", a affirmé à la radio publique le vice-ministre des Affaires étrangères, Tzahi Hanegbi. renforts"Un expert jordanien doit participer à l'autopsie et nous espérons que ses conclusions permettront de calmer les esprits", a ajouté ce proche de M. Netanyahu. Interrogé sur un éventuel arrêt de la coopération sécuritaire, Tzahi Hanegbi a souligné que "cette coopération est de l'intérêt d'Israël, mais aussi de l'Autorité palestinienne, car elle lui permet de conserver ses capacités de gouverner sur le terrain. J'espère que cette considération sera plus forte que la tentation d'enflammer les esprits". Peu après l'annonce de la mort du responsable palestinien, des affrontements ont éclaté dans le camp de réfugiés de Jelazoun, en Cisjordanie occupée, au cours desquels un adolescent de 14 ans a été très grièvement blessé à la tête par un tir de l'armée israélienne. - La coopération en suspens ? - La mort de Ziad Abou Eïn survient dans un contexte de regain de tensions entre Palestiniens et Israéliens depuis l'été à Jérusalem-Est et en Cisjordanie où, selon un décompte de l'AFP, une vingtaine de Palestiniens ont été tués depuis fin juin par l'armée israélienne. Sa disparition a immédiatement soulevé la question cruciale de la poursuite de la coopération entre la direction palestinienne et Israël dans le domaine de la sécurité en Cisjordanie. Le président palestinien Mahmoud Abbas, qui a L'armée a indiqué examiner les circonstances de la mort de M. Abou Eïn, et Israël a proposé aux Palestiniens la constitution d'une équipe d'enquête commune. Le ministre israélien de la Défense, Moshé Yaalon, a dit "regretter" son décès, tout en indiquant que "la stabilité de la sécurité est importante pour les deux camps". Peu après l'annonce de sa mort, des affrontements ont éclaté dans le camp de réfugiés de Jelazoun, en Cisjordanie occupée, au cours desquels un adolescent palestinien de 14 ans a été très grièvement blessé à la tête par un tir de l'armée israélienne. dénoncé une "attaque brutale" et décrété trois jours de deuil, a également affirmé que toutes les options étaient ouvertes en réponse à la mort de M. Eïn, à l'ouverture d'une réunion extraordinaire des dirigeants palestiniens mercredi soir. "Nous avons discuté d'un arrêt immédiat de la coordination sécuritaire et d'une révision des accords conclus avec Israël notamment en matière de sécurité", a déclaré à l'AFP un responsable palestinien à la fin de la séance.

