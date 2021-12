Paris (AFP). Evaluation des élèves: conférence nationale à la recherche d'un consensus

L'évaluation des élèves peut-elle mieux faire? Jeudi et vendredi, une conférence nationale va en débattre avec la délicate mission d'atteindre un consensus sur ce sujet polémique. Le jury présidé par le physicien Etienne Klein remettra en janvier ses conclusions à la ministre de l'Education Najat Vallaud-Belkacem, pour arbitrage et mise en oeuvre à la rentrée scolaire 2016, en même temps que les nouveaux programmes de l'école élémentaire et du collège. Réfléchir sur les modalités d'évaluation de 12 millions d'élèves ne se résume pas aux questions simplistes comme supprimer ou pas les notes, les remplacer par des smileys ou des couleurs. Il s'agit de savoir comment on perçoit au fur et à mesure des apprentissages si les élèves ont effectivement acquis ce qui était attendu d'eux (évaluation "formative"), et les points sur lesquels ils doivent faire des progrès. C'est aussi prendre la température à la fin de certains cycles ou lors d'examens (évaluation "sommative" ou "certificative"). Toucher à l'évaluation, c'est aussi s'attaquer à un moment intime du travail de plus de 800.000 enseignants, aux repères guettés par des parents inquiets de savoir où se situent leurs enfants alors que le chômage est élevé et les bonnes places sont chères. C'est enfin éveiller le soupçon de vouloir "casser le thermomètre". Pour justifier ce chantier, la ministre invoque les comparaisons internationales montrant que "notre évaluation classante est assez décourageante, ne permet pas de développer la confiance en soi" et "bien souvent aboutit à un échec intériorisé". Un processus dont témoigne dans "Chagrin d'école" l'ancien mauvais élève Daniel Pennac, "sauvé" par quelques professeurs, devenu enseignant et auteur à succès: les cancres "se racontent en boucle l'histoire de leur cancrerie: je suis nul, je n'y arriverai jamais, même pas la peine d'essayer". La note "n'est pas un handicap" pour les bons, mais elle "décourage les élèves faibles", qui "deviennent moins capables d'apprendre parce qu'ils se sentent incompétents", explique le sociologue Pierre Merle. Un même élève peinera à reproduire une figure géométrique en maths et y arrivera en arts plastiques. - Des parents démunis face aux mauvaises notes - La note "n'est pas une mesure précise": un même correcteur est influencé selon qu'il a noté précédemment une bonne ou une mauvaise copie. Un élève avec 15/20 en maths peut être très bon en arithmétique, pas en géométrie. Une note sur 20 en anglais ne dit pas si l'élève a le même niveau à l'écrit et à l'oral. Celui qui fait 30 fautes en dictée contre 60 précédemment a toujours zéro malgré ses progrès En outre, un 12/20 n'aura pas la même valeur dans un lycée élitiste et dans un lycée qui accueille des élèves plus défavorisés, souligne la sociologue Nathalie Mons, présidente du Conseil national d'évaluation du système scolaire (Cnesco), qui a publié mardi un premier bilan sur la réglementation et les pratiques d'évaluation des élèves dans les pays de l'OCDE. Plus de la moitié des parents sont démunis face à une mauvaise note, qu'ils n'arrivent pas toujours à décrypter, et ne savent pas quels points du programme devraient être retravaillés, selon un récent sondage. Dans son livre "On achève bien les écoliers", le journaliste anglais Peter Gumbel dénonce une culture française "qui a sacralisé des évaluations mettant les élèves sous pression", "culture de l'excellence" qui "enfonce" les "élèves les plus faibles plutôt que de les aider" et "n'hésite pas à mettre zéro à une mauvaise copie, mais ne mettra jamais 20/20 à une excellente". La France, en matière d'évaluation des élèves, "hésite entre deux modèles d'évaluation" et les superpose, relève le Cnesco: l'un, traditionnel fondé sur la liberté pédagogique dans la classe et sur les programmes scolaires, l'autre intégrant de "nouveaux ingrédients". "Il faut dépasser le débat +faut-il supprimer les notes ?+. Si on évolue, c'est pour une vraie notation normative", plaide Nathalie Mons.

