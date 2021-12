Open de Caen : Richard Gasquet remporte l'édition 2015

Dans le Zénith de Caen ce mercredi, les "Allez Paulo" et "Allez Richard" se faisaient écho. Cette finale affichait complet !

Au niveau du jeu, Mathieu a continué durant le premier set sur sa bonne dynamique de la semaine pour s'adjuger la manche sur le score de 6 jeux à 4.

Durant le second set, Gasquet commence à poser son jeu notamment avec son revers incisif qui a fait sa réputation sur le circuit mondial. Petit à petit, il prend la mesure de son adversaire pour rééquilibrer la partie à un set partout en empochant la seconde manche 7 jeux à 5.

Cette huitième édition se jouerait donc sur cette troisième et dernière manche décisive. En début de set, la partie est comme à la manche précédente, équillibrée. Mathieu commence à payer ses efforts de la semaine, et Gasquet, à l'expérience, ne laisse pas passer cette chance et s'adjuge facilement cette dernière manche par 6 jeux à 2.

Richard Gasquet remporte donc son second Open de Caen. Un open qui fut un véritable succés sportif et populaire. Rendez-vous en 2015 pour une neuvième édition qui assurément se déroulera au Zénith de Caen. Reste à connaitre les têtes d'affiche... Patience.