New York (AFP). Instagram plus populaire que Twitter avec 300 millions d'utilisateurs

Instagram, la filiale de photos du réseau social américain Facebook, a annoncé mercredi avoir franchi la barre des 300 millions d'utilisateurs, parallèlement à la mise en place d'un nouveau système pour les authentifier. Instagram dépasse ainsi pour la première fois le réseau Twitter, qui revendiquait seulement 284 millions d'utilisateurs à la fin septembre. "Sur les quatre dernières années, ce qui a commencé par deux amis avec un rêve a grandi pour devenir une communauté mondiale qui partage plus de 70 millions de photos et de vidéos chaque jour", commente le patron d'Instagram, Kevin Systrom, sur le blog officiel d'Instagram. "Avec davantage de personnes qui nous rejoignent, il est essentiel de conserver l'authenticité d'Instagram", souligne-t-il par ailleurs, disant vouloir y limiter "les comptes faux ou spammeurs qui sont un fléau pour une grande partie d'internet". Instagram va donc commencer à mettre en place "dans les jours à venir" des badges permettant de certifier les comptes des "célébrités, athlètes et marques", ce qui garantira leur authenticité aux utilisateurs. Des comptes identifiés comme "spammeurs" vont pour leur part être supprimés de manière définitive. Instagram a été racheté en 2012 par Facebook, pour un prix initialement annoncé d'un milliard de dollars ramené finalement à 715 millions car le réseau social avait payé en partie avec ses propres actions, dont la valeur avait entretemps baissé. Ce montant avait été jugé ambitieux à l'époque, mais Instagram a vu depuis sa croissance s'accélérer (il avait franchi seulement en mars de cette année la barre des 200 millions d'utilisateurs) et Facebook commence doucement à monétiser sa filiale en y plaçant des publicités. "Avec 300 millions d'utilisateurs, le public d'Instagram est en train de devenir très intéressant pour les publicitaires, en particulier les marques, et sa croissance rapide ne fait que renforcer son attrait", a relevé mercredi Debra Aho Williamson, du cabinet de recherche eMarketer. Pour l'analyste, "les nouvelles initiatives d'identification envoient un message à la communauté des publicitaires, pour leur dire que ceux qui suivent leurs comptes sont réels".

