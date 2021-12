Sortie cinéma : Le Père Noël

Un soir, tandis qu’il est couché, il a la surprise de voir le Père Noël sur son balcon. Fou de joie, il se précipite vers lui, en ignorant qu’il s’agit d’un cambrioleur… Énervé par cet enfant qui ne le lâche plus, le faux Père Noël tente de s’en débarrasser, mais en vain. Poursuivi par des voyous auxquels il doit de l’argent, il a alors l’idée d’utiliser Antoine comme assistant, pour escalader les immeubles et dérober l’or… Porté par la frimousse craquante du jeune Victor Cabal, ce film destiné aux enfants est drôle et charmant. Entre l’adulte voleur et l’enfant en mal de père, l’osmose se fait rapidement.

D’autant plus que le faux Père Noël a suffisamment d’imagination pour modifier la réalité selon les désirs de son jeune et nouvel ami. Les voyous qui le pourchassent sont transformés en père Fouettard accompagné de ses trolls, l’or des bijoux volés servira d’essence, et l’enfant est adoubé apprenti du Père Noël. Bien sûr, on tremble pour ce dernier, lorsqu’il enjambe le balcon de sa chambre, se retrouve suspendu au bout d’une corde ou marche sur les toits des immeubles.

Mais on sait que tout cela finira bien. D’autant plus que le héros, grâce à cette nuit de Noël pas comme les autres et à ses relations avec cet enfant malheureux qui rêve de retrouver son père, connaîtra une évolution positive. Malgré quelques maladresses et facilités, ce joli film fait chaud au cœur.