Le lancement du concours 2015 de la Résistance et de la Déportation

L'édition 2015 du « Concours de la Résistance et de la Déportation » vient d'être lancée dans le département de l'Orne. En 2014, près de 200 collégiens et lycéens ornais y avaient participé.

La libération des camps nazis, le retour des déportés, et la découverte de l'univers concentrationnaire sera le thème de ce concours 2015 pour lequel les inscriptions sont ouvertes jusqu'à fin janvier, avec d'abord des sélections en juin prochain dans chaque département, avant la finale nationale, à l'été 2015.

François Lacan, directeur académique des services de l’Éducation Nationale dans l'Orne :

Pour François Comte, rescapée ornaise des camps de concentration nazis, le sujet de ce concours 2014 est loin d'être évident:

Collégiens et lycéens auront jusqu'au 27 mars pour participer à ce concours national de la Résistance et de la Déportation, dont les prix départementaux seront remis le 3 juin 2015 à la Halle aux Toiles à Alençon.

2 autres concours sont également lancés a destination des scolaires, sur ce thème du « devoir de mémoire ». François Lacan :

-Un concours de BD pour collégiens et lycéens, sur le thème « Souvenirs de Libérations ». Toutes les infos sur www.onac-vg.fr/fr/missions/concours-scolaire-memoire-combattante/

-Un concours « les petits artistes de la mémoire », sur la grande guerre vue par les enfants, pour les CE2/CM1/CM2 qui doivent réaliser un carnet de guerre, sur le type de ceux des poilus. L’école de Sarceaux, près d'Argentan, avait été lauréate académique de la dernière édition de ce concours et était aller participer aux cérémonies des 10 et 11 novembre aux Invalides et à l'Arc de Triomphe, à Paris.